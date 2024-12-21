Основатель Pink Floyd Уотерс объяснил название «Орешника» принципом действия

Название новой российской гиперзвуковой ракеты «Орешник» может быть связано с принципом действия, а именно с поражением цели несколькими боеприпасами, как будто осыпая ее гроздью орехов, сообщил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

«Я думаю, ее так назвали, потому что она сбрасывает несколько „орехов“ при попадании в цель», — сказал Уотерс в интервью РИА Новости.

Он в шутку добавил, что не видит других причин называть вооружение в честь дерева.

Ранее глава государства Владимир Путин признался, что не знает, почему «Орешник» так назвали. Также он добавил, что РФ готова к технологической дуэли между «Орешником» и ПВО Запада.