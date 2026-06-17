Орехово-Зуевский округ отправил гумпомощь на Сватовское направление

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Гуманитарный конвой из Орехово-Зуевского округа 17 июня доставил груз в зону специальной военной операции на Сватовское направление. Помощь сформировали по заявкам военнослужащих и передали четырем подразделениям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Команда «ГумКонвой Oz» совместно с ассоциацией ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа завершила доставку гуманитарного груза в зону спецоперации. Первым пунктом назначения стало Сватовское направление, где помощь передали четырем подразделениям, дислоцированным на разных рубежах.

В состав груза вошли электростанции, маскировочные сети, инструменты и строительные материалы для обустройства позиций. Комплектацию проводили по предварительным заявкам военнослужащих.

«Главный принцип этой миссии — точечный подход. Груз формировался исключительно по предварительным заявкам военнослужащих, чтобы каждая позиция была действительно востребована в полевых условиях», — отметили в ассоциации ветеранов СВО.

«Эта помощь — еще одно подтверждение того, что поддержка бойцов осуществляется не только на передовой, но и благодаря слаженной работе надежного тыла. Мы продолжаем нашу совместную работу», — добавили в ассоциации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.