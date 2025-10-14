Около 30 тыс воюющих за ВСУ наемников были оформлены как охранники

Киев с помощью Запада за 3 года оформил около 30 тыс. иностранных наемников, воюющих за ВСУ, как охранников. Запад напрямую участвовал в поставке рекрутов на Украину, сообщает Mash .

Наемники оформлялись через спецфирмы, за которыми стоят страны НАТО и частные американские компании. Все они контролируют процесс отбора бойцов, который происходит с помощью охранных компаний, подконтрольных либо бывшим военным, либо картелям, получающим с этого проценты.

Сначала наемников оформляют в охранных фирмах по контракту. Им обещают зарплату от 2 до 3 тыс. долларов в месяц. Причем большинство рекрутов этих денег в итоге так и не видит. Затем бойцам делают визы, билеты, паспорта и «приглашения», после чего отправляют якобы на предприятия в Европе, например, в Испанию, откуда они едут в Польшу, а уже оттуда — на Украину.

Их распределяют по подразделениям ВСУ. Большинство иностранных наемников интегрированы в стандартные национальные части, некоторые — в автономные. Учет всех рекрутов, имеющих реальный боевой опыт, ведется в закрытом реестре.

Ранее 1,5 млн злостных уклонистов насчитали на Украине. Наиболее рьяно избегают отправки на фронт жители Тернополя, Львова и Ивано-Франковска.

