На Украине насчитали 1,5 миллиона злостных уклонистов. Наиболее рьяно избегают отправки на фронт говорящие на родном языке патриоты из Западной Украины — Тернополя, Львова и Ивано-Франковска, сообщает Mash .

Там практически в 10 раз больше мужчин скрываются от принудительной мобилизации в ВСУ, чем в Одессе и Киеве. Сотрудники Территориального центра комплектования и соцподдержки (ТЦК) массово разыскивают мужчин в университетах для отправки на фронт. Большое количество призывников скрываются от мобилизации, поступив на аспирантуру.

Во время одной из проверок обнаружили, что в частном университете предприняли попытку добавить в реестр примерно три тыс. преподавателей.

Если украинца схватят сотрудники ТЦК, его отправят в учебный центр. Рабочим в соседней стране приходится прятаться от мобилизации на фоне дефицита кадров даже на оборонных предприятиях.

