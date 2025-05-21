Очередной гумконвой отправили из Наро-Фоминска на передовую

В зону специальной военной операции отправилась очередная гуманитарная помощь с питьевой водой из Наро-Фоминска. Представители власти, военнослужащие, активисты Молодогвардейцы, во главе с депутатом совета депутатов Наро-Фоминского округа, волонтером Егором Балевым прибыли в город Верею и лично приняли участие в погрузке и отправке на фронт гуманитарного груза, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Работу по сбору гуманитарной помощи мы ведем с начала специальной военной операции. Сегодня погрузили около 10 тонн питьевой воды. Вопрос помощи нашим бойцам — является приоритетным и проводятся на постоянной основе. Мы своих не бросаем», — отметил Балев.

В сборе гумпомощи для участников специальной военной операции принимают участие депутаты всех уровней власти, предприниматели, пенсионеры, школьники и жители Наро-Фоминского городского округа.

В Наро-Фоминском городском округе на базе Молодежного комплексного центра (город Наро-Фоминск, улица Ленина 25-Б) работает Штаб по сбору гуманитарной помощи, который развернут с первых дней начала спецоперации по распоряжению главы Наро-Фоминского городского округа Романа Шамнэ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.