Очередная благотворительная акция прошла в Мытищах

Автономная некоммерческая организация «От сердца к сердцу» провела акцию в мытищинской школе № 32. Изделия ручной работы от волонтеров фонда не в первый раз радуют детей, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Все средства, вырученные от их приобретения, направляются в помощь мирным жителям Донбасса, многодетным семьям, которые волонтеры курируют в Мариуполе, а также мытищинским бойцам в зону проведения специальной военной операции. В акции участвовали дети, пожелавшие внести свой вклад в это благое дело.

«Наша акция направлена не только на поддержку тех, кто в этом нуждается, она еще направлена и на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Это общий вклад в нашу победу. Радует, что дети с пониманием участвуют в наших мероприятиях, принося на такие встречи письма, адресованные нашим землякам, которые сегодня находятся на передовой», — сказала волонтер, куратор фонда «От сердца к сердцу» Татьяна Альмухаметова.

Настоящим патриотом своей страны назвала Татьяна Альмухаметова постоянного участника акции волонтера, особенного ребенка Анастасию. Она одной рукой вяжет различные изделия, средства от реализации которых тоже отправляет на благотворительность.

«Выражаем огромную благодарность руководству школу, детям и родителям за поддержку наших бойцов и мирных жителей Донбасса», — поблагодарила Татьяна Альмухаметова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он