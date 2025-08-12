NYT: при ударе по учебному центру ВСУ ликвидированы более 10 наемников

По информации издания The New York Times, во время удара по учебному лагерю ВСУ рядом с городом Кропивницкий в Кировоградской области погибли более 10 иностранных наемников. Ракета попала в столовую в конце июля, сообщает РИА Новости .

По данным издания, в лагере находились солдаты из США, Дании, Колумбии, Тайваня. Американский наемник рассказал, что видел минимум 15 тел. Более 100 человек получили ранения.

При этом Минобороны России не сообщало об ударах по Кировоградской области. 21 июля местные СМИ заявили, что в Кропивницком произошел взрыв.

Ранее 23-летний гражданин Вьетнама, воевавший в составе 4-го интернационального легиона ВСУ, попал в плен к российским военным. По его словам, он оказался последним выжившим после удара по позициям его подразделения.