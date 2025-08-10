сегодня в 05:41

23-летний гражданин Вьетнама, воевавший в составе 4-го интернационального легиона ВСУ, попал в плен к российским военным. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, состояние пленного нормальное.

«Наемник был захвачен на краснолиманском направлении. По его словам, он оказался последним выжившим после удара по позициям его подразделения», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в рядах ВСУ воюют наемники из разных стран, включая Ирландию, Колумбию и США.