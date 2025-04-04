Наземный дрон улучшенной конфигурации разработали в Дубне для СВО

Участники волонтерского поисково-спасательного отряда «Дубна» разработали для помощи фронту роботизированную телегу, которая даст фору всем аналогам. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дубны.

Мобильное устройство с гусеничным ходом, скоростью 15 км в час, грузоподъемностью до 200 кг и помехоустойчивой радиосвязью. Такие задачи были поставлены участниками СВО. Три с половиной месяца работы — от чертежей, производства деталей до сборки, и вот многочисленные испытания позади, все показатели достигнуты. Телега или наземный дрон, как ее называют, готовится к отправке на фронт.

«На фронте используются похожие тележки, но у них есть ряд минусов. Мы пока вели работу, непрерывно общались с бойцами, отправляли им фото, видео, получали обратную связь, что добавить, убрать. И вот родился первый прототип», — пояснил участник проекта «Телега», волонтер ВПСО «Дубна» Андрей Шемчук.

В процессе от себя разработчики также добавили несколько исправлений — усовершенствовали подвеску, благодаря этому телега стала ездить более плавно по сравнению с аналогами, которые есть на СВО.

«Наше ноу-хау — это сбалансированность, при минимальных размерах мы получаем оптимальную скорость, дальность связи, плавность хода. Такую телегу в принципе может перевозить любой внедорожник. Она заходит в багажник. Это тоже было одно из пожеланий бойцов», — отметил участник проекта «Телега», волонтер ВПСО «Дубна» Андрей Шемчук.

Оператор может управлять машиной в радиусе 2 км. Участники специальной военной операции подтверждают — такие телеги действительно необходимы на фронте. Они помогают сохранить жизни военнослужащих.

«Подорвать окоп противника, используется как камикадзе, ставить мины, осуществлять разминирование. Активно используется в медицине, чтобы забрать с поля раненого», — говорит участник специальной военной операции, майор Максим Большаков.

В дубненских лесах телега прекрасно справилась, заезжала и съезжала с холмов, пробиралась через кусты и деревья, доказала, что сможет перевезти одновременно до 3 человек.

«Роботизированная платформа уже на следующей неделе отправится на СВО. Ее ждут в отряде „Ирбис“, где служит наш земляк», — рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.