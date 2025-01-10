Над Черным морем, Белгородской и Курской областями сбили семь дронов ВСУ

сегодня в 23:42

Система ПВО сбила семь украинских беспилотников над территорией России, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Уточняется, что воздушные цели были уничтожены над Черным морем, Белгородской и Курской областями с 20:00 до 22:00 часов.

ПВО уничтожили четыре беспилотника над Черным морем. Два — над Белгородской областью, а один — над Курской.

Ранее при атаках беспилотников ВСУ в пятницу были ранены трое человек в Белгородской области.