Над Черным морем, Белгородской и Курской областями сбили семь дронов ВСУ
ПВО сбила семь украинских беспилотников
Система ПВО сбила семь украинских беспилотников над территорией России, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Уточняется, что воздушные цели были уничтожены над Черным морем, Белгородской и Курской областями с 20:00 до 22:00 часов.
ПВО уничтожили четыре беспилотника над Черным морем. Два — над Белгородской областью, а один — над Курской.
Ранее при атаках беспилотников ВСУ в пятницу были ранены трое человек в Белгородской области.