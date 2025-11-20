Российские военные продолжают достигать целей, поставленных на специальную военную операцию, и ежедневно продвигаются в зоне соприкосновения с противником. Так, в ходе слаженных действий бойцам ВС РФ удалось освободить от присутствия представителей киевского режима населенный пункт Веселое в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ .

В освобождении населенного пункта Веселое участвовали подразделения группировки войск «Восток». Благодаря сплоченности российской армии, военнослужащим удалось продвинуться вглубь обороны противника.

В настоящее время из населенного пункта Веселое на Запорожье полностью вытеснены представители Вооруженных сил Украины. Теперь этот пункт находится под контролем России.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили от ВСУ два населенных пункта, которые находятся в Харьковской и Днепропетровской областях. Речь идет о Цегельном и Нечаевке соответственно.

