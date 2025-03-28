Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на Украине наблюдается тенденция к усилению позиций националистически ориентированных формирований, сообщает «Царьград» .

Он указал на увеличение степени влияния националистических организаций, в частности, «Азова»*, ныне известного как «3-й армейский корпус»*.

«Как вчера подчеркнул (российский лидер Владимир - ред.) Путин, собственно, националистические подразделения типа „Азова“* набирают силу, они оказывают все большее и большее влияние», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Стоит отметить, что марте 2025 года украинское подразделение, ранее известное как нацполк «Азов»*, а теперь как «3-я штурмовая бригада»*, объявило о переименовании в «3-й армейский корпус»*.

* Организация, признанная террористической согласно решению Верховного суда Российской Федерации от 02.08.2022.