На федеральной территории «Сириус» объявлена угроза атаки БПЛА

. Глава администрации Дмитрий Плишкин обратился к жителям и гостям через свой Telegram-канал: «Уважаемые жители и гости федеральной территории „Сириус“! Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте».

Угроза объявлена после серии взрывов в Сочи и Адлере, где ПВО отражала атаку украинских дронов типа «Лютый».

В Адлере зафиксированы возгорания, а аэропорт Сочи временно прекратил работу.