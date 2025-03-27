Московская семья помогает участникам СВО и жителям новых территорий

Москвичка Оксана Челмодеева создала гуманитарный центр «ОкВеан». Уже много лет женщина занимается поиском пропавших людей, а с 2016 года она присоединилась к социальным проектам, сообщается на сайте мэра столицы.

В 2020 году уже более 80 волонтеров созданного Челмодеевой центра участвовали в акции «Мы вместе» — доставляли продукты и лекарства жителям столицы, которые вынуждены были оставаться дома. С началом СВО они начали активную поддержку бойцов в рамках проекта «Москва помогает».

Волонтеры обеспечивали детей новых регионов школьными принадлежностями, собирали помощь для штаба в ТиНАО, а с 2022 года активно работают в Донецке. С марта 2022 года центр организовал отправку более 60 гуманитарных грузов участникам СВО, детским домам, приютам и реабилитационным центрам. В Москве оказали помощь более чем 2,5 тысячи семей-переселенцев.

«Помогать участникам СВО и жителям новых территорий — это мой долг Родине. Хотела бы пойти добровольцем в зону проведения СВО, но не позволила инвалидность. Вся семья помогает вместе со мной», — рассказала Челмодеева.

У женщины трое детей, которые с детства активно занимаются волонтерством. Сын помогает с отгрузкой гуманитарной помощи. Уже более 40 раз он побывал на новых территориях, а сейчас живет в Донецке и помогает работе центра «ОкВеАн-Донбасс». Дочь является командиром юнармейского отряда, участвует в социальных и патриотических проектах.