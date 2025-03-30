Мобилизованный реутовчанин спасает на СВО кошек и собак

Мобилизованный из Реутова с позывным Таксист спас на фронте множество животных. Сейчас боец служит водителем на Луганском направлении, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Его мама Елена рассказывает, что на заминированных полях он часто находит кошек и собак.

«Сын у меня 2000 года рождения, это мой поздний и единственный ребенок. Летом 2022 года он пришёл со срочной службы, устроился на работу, а в октябре пришла повестка», — рассказала она.

В спасении животных принимают участие и другие сослуживцы бойца, но к Таксисту они идут на руки сами. Почти с каждого задания он возвращается с очередным котом.

Одна собака даже спасла ее сыну жизнь.

«Он назвал ее Лаской. Однажды на задании она кинулась ему под ноги и подорвалась, а он остался жив», — поделилась Елена.

Чаще всего подобранные животные остаются с бойцами в блиндаже, ловят мышей и лягушек, создают почти домашний уют. Иногда солдатских питомцев удается пристроить в госпиталь или к жителям прифронтовых территорий. Их место тут же занимают новые.

Так, недавно в блиндаже поселился гусь, который чувствует себя в полной безопасности и охотно идет на руки. В военно- полевых условиях коты уживаются с птицами, а солдаты находят в себе силы заботиться о других.

Между тем, мать бойца реутовчане не оставляют без внимания. Недавно администрация Реутова, Фонд социальной поддержки населения и городские депутаты организовали в ее квартире ремонт.

«Делали как для себя», — отметила директор музейно-выставочного центра Антонина Кошкина, которая помогает Елене как волонтер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции „Доброе дело“, и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.