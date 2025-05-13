Мирошник: от атак ВСУ за время перемирия погибли шесть россиян

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что 23 россиянина за время действия трехдневного перемирия на День Победы были ранены из-за ударов ВСУ, 6 из них погибли. Об этом сообщает ТАСС .

«Были повреждены жилые дома, медицинский транспорт, гражданские автомобили, коммерческие объекты», — добавил Мирошник.

По его словам, самые вопиющие случаи ударов украинской армии во время перемирия были в Курской области. Там при обстреле из HIMARS поселка Званное погиб мужчина, а из-за сброса авиабомбы в поселке Глушково — женщина.

Глава государства Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Оно действовало с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. ВС РФ остановили все боевые действия, военные только отвечали на атаки ВСУ.