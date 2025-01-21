Мирный житель ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Мужчину с ранениями госпитализировали после атаки БПЛА под Белгородом

Мужчину с ранениями госпитализировали после атаки БПЛА на автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Беспилотник ударил по движущемуся по по дороге под Белгородом легковому автомобилю, написал глава региона в своем Telegram-канале.

Мужчину с баротравмой и множественными осколочными ранениями госпитализировали.

Машина полностью сгорела.