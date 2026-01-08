Минобороны сообщило об освобождении села Братское в Днепропетровской области
Фото - © РИА Новости
Российские военнослужащие освободили от ВСУ населенные пункт Братское, расположенного в Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Село в результате активных действий взяли под контроль подразделения «Восточной» группировки войск.
Также бойцы российской армии нанесли огневое поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ вблизи населенных пунктов Верхняя Терса, Цветковое, Прилуки и Воздвижевка Запорожской области.
В результате боевых действий киевский режим потерял более 220 военных, 3 боевых бронемашины, 3 артиллерийских орудия и 7 автомобилей.
Ранее российские военнослужащие освободили от бойцов ВСУ населенный пункт Грабовское в Сумской области.
