Меры соцподдержки участников СВО должны отражать их нужды и потребности

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Александр Баранов рассказал о действующих мерах поддержки контрактников, подчеркнул преимущества военной службы по контракту и отметил важность оперативной адаптации социальных мер к запросам участников СВО, передает пресс-служба партии.

«Меры социальной поддержки бойцов должны своевременно отражать нужды и потребности защитников нашей Родины. Поэтому на федеральном и региональном уровне ведется постоянная работа в данном направлении. Сейчас у нас действует достаточно широкий спектр мер поддержки наших героев и этот перечень постоянно расширяется. Важно, чтобы наши бойцы получали достаточную поддержку и чувствовали за своей спиной надёжный тыл. Для бойцов действуют налоговые и пенсионные льготы, предусмотрены отдельные квоты для поступления в ВУЗы, действуют льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и др. Кроме того, многие меры поддержки распространяются также и на членов семьи участников специально военной операции», — рассказал Александр Баранов.

По словам парламентария, для тех, кто принимает решение заключить контракт, важнейшим мотивом остаётся служение Отечеству и поддержка боевых товарищей.

«Как депутат Московской областной Думы я регулярно общаюсь с участниками специальной военной операции и их близкими. У каждого, кто заключает контракт и отправляется в зону СВО, — свои мотивы. Но один из ключевых, объединяющих наших бойцов, — желание защитить Родину, поддержать товарищей, которые уже выполняют свой долг, и внести вклад в общее дело», — подчеркнул депутат.

Александр Баранов добавил, что контрактная служба обеспечивает бойцам стабильность и доступ ко всем предусмотренным федеральным и региональным мерам поддержки.

«Важно, чтобы после окончания службы наши бойцы могли реализовать свой потенциал и трудоустроиться по интересующей специальности. Для этого они могут пройти программы профессиональной переподготовки и освоить новые профессии. Например, для работодателей с численностью персонала свыше 200 человек установлена квота по трудоустройству ветеранов боевых действий», — сказал парламентарий.

Отдельно депутат отметил работу Московского областного пункта отбора на военную службу по контракту в Балашихе, позволяющую упростить кандидатам прохождение медкомиссии и оформление документов.

«Пункт отбора работает в режиме „одного окна“ и позволяет не тратить лишнее на время на сбор необходимых документов и справок по разным учреждениям. Здесь бойцы могут пройти медицинский осмотр, получить юридическую консультацию и оформить все необходимые документы. На базе Центра бойцы проходят боевую подготовку под руководством опытных инструкторов, учатся обращаться с оружием и оказывать первую медицинскую помощь», — резюмировал Александр Баранов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.