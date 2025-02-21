Луганский приют «Помоги другу» спасает брошенных животных из зоны СВО

Созданный неравнодушными женщинами приют для бездомных животных «Помоги другу» в Луганске уже 10 лет помогает животным, а с началом спецоперации его стены пополнились брошенными домашними питомцами и теми, кого привозят военные из зоны боевых действий, передает корреспондент РИАМО.

История создания приюта и первый подопечный

Луганский приют для бездомных животных «Помоги другу» появился в 2014 году. Новая веха в истории Донбасса — начало спецоперации. Тогда улицы заполонили толпы животных, которые когда-то были домашними. Люди бежали от обстрелов украинской армии и часто оставляли своих питомцев на произвол судьбы.

Тогда неравнодушная женщина по имени Галина Гагара стала подкармливать животных, а потом сжалилась над собакой Ирмой, которой осколками оторвало лапы. Затем появился Рекс — гордая овчарка, бродящая по городу под свист снарядов. У него тоже были перебиты лапы. Рекс прожил в приюте до 1 февраля 2022 года. Его не стало прямо перед началом СВО.

Фото - © Приют «Помоги другу»

Гагара не могла пройти мимо любой беды, поэтому вскоре количество животных выросло, появились кошки. Тогда женщина выделила дом, который достался ей в наследство, построила за свой счет пару вольеров, отгородила собачью и кошачью территории. О поступке Гагары стало известно людям, так простой дом довоенной постройки стал приютом, в котором появились волонтеры, ведь справляться одному с таким большим количеством животных сложно.

«Однажды я решила помочь бездомной собаке и нашла контакты Галины. Она не отказалась принять животное, но попросила ходить в приют и ухаживать за ней. Эта собачка давно нашла свой дом, а я попросту не смогла уйти и бросить эту деятельность», — рассказала свою историю волонтер Мария Бевз.

Фото - © Приют «Помоги другу»

Деятельность и задачи приюта

Чаще всего в приют попадают покалеченные животные или те, кому нужна срочная помощь. От многих питомцев избавляются сами хозяева. Поэтому одна из важных задач волонтеров — просветительская работа. Луганчанам рассказывают о стерилизации, вакцинации, чипировании, правилах обращения с животными, а также об ответственности за жестокое и неподобающее отношение.

«В вопросе регуляции численности бездомных животных и регистрации домашних питомцев очень хочется равняться на Москву и Подмосковье. Мы знаем, что в регионе ведется активная работа в этом направлении. Конечно, у ЛНР пока нет возможностей полноценно запустить такие программы, но власти охотно идут на контакт», — рассказала волонтер приюта Юлия Скрипак.

Фото - © Приют «Помоги другу»

В «Помоги другу» животных лечат, стерилизуют, прививают. Однако главная цель работы — найти подопечным постоянный дом и ответственных хозяев. После пристройства волонтеры контролируют жизнь животных и всегда готовы принять их обратно, если люди не смогли справиться или не нашли контакт с четверолапыми.

Помощь военным и сотрудничество с Подмосковьем

С началом спецоперации сотрудники приюта начали активно контактировать с военными. Сердобольные бойцы сами находят способы связи с волонтерами, потому что везут с передовой раненых и брошенных животных.

Часто прямо в окопы из ниоткуда к солдатам приходят даже породистые питомцы. Например, недавно военные привезли английскую борзую — грейхаунда. Еще один бывший подопечный с передовой — метис спаниеля Персик. У щенка расстройство нервной системы после перенесенной болезни, но ему все равно ищут дом.

Фото - © Приют «Помоги другу»

С животными в тяжелом состоянии, пережившими ДТП, теми, кого принято называть «спинальниками», приюту помогали на территории Московского зоопарка — в городском округе Лотошино в Подмосковье.

Сейчас там проходят реабилитацию две собаки из Луганска. В ЛНР им не давали шансов на восстановление, но ветеринары столичного зоопарка сделали невозможное — они не просто дали животным шанс на достойную жизнь, но и уже смогли поставить на лапы одну из них.

«Луганский приют „Помоги другу“ от всей души благодарит специалистов Московского зоопарка! Мы испытали невероятные эмоции, когда сотрудники прислали нам фотографии и видео с Белочкой, которая не могла ходить из-за травмы позвоночника. Собака не просто передвигается на четырех лапах, но и бегает, и даже прыгает! Вот что значит — настоящие мастера своего дела!» — рассказала хозяйка приюта Галина Гагара.

Фото - © Приют «Помоги другу»

Приют «Помоги другу» существует исключительно на пожертвования граждан. Связаться с волонтерами по вопросам помощи можно на официальных страницах приюта во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram.