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Лавров представит генсеку ООН доклад о событиях в Буче

Спецоперация

Фото - © РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров представит генсеку ООН доклад о предполагаемых преступлениях киевского режима и распространяемых Западом фейках.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik сообщила, что презентация доклада состоялась 17 сентября. Он доступен онлайн на английском, французском и испанском языках. Позже его переведут на арабский и немецкий.

Российская делегация привезла в Нью-Йорк печатные экземпляры. По словам Захаровой, Лавров передаст доклад генсеку ООН, в том числе сведения о людях, чьи имена связаны с событиями в Буче. Дипломат утверждает, что Россия не получила этих данных от ООН.

Захарова сообщила, что в доклад вошли фотографии стелы в Буче. По ее словам, на ней указаны имена бойцов «Азова»*, Вооруженных сил Украины и территориальной обороны. Делегация намерена раздавать доклад на встречах и заседаниях.

* «Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.

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