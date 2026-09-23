Лавров представит генсеку ООН доклад о событиях в Буче

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik сообщила, что презентация доклада состоялась 17 сентября. Он доступен онлайн на английском, французском и испанском языках. Позже его переведут на арабский и немецкий.

Российская делегация привезла в Нью-Йорк печатные экземпляры. По словам Захаровой, Лавров передаст доклад генсеку ООН, в том числе сведения о людях, чьи имена связаны с событиями в Буче. Дипломат утверждает, что Россия не получила этих данных от ООН.

Захарова сообщила, что в доклад вошли фотографии стелы в Буче. По ее словам, на ней указаны имена бойцов «Азова»*, Вооруженных сил Украины и территориальной обороны. Делегация намерена раздавать доклад на встречах и заседаниях.

* «Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.