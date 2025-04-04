Котельники подписали Соглашение с Ассоциацией Ветеранов СВО Московской области

3 апреля в торжественной обстановке было подписано Соглашение между Ассоциацией Ветеранов СВО Московской области и городским округом Котельники. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Торжественное мероприятие открыла Вице-губернатор Московской области Мария Нагорная. Подпись в Соглашении поставил депутат Государственной Думы, сопредседатель Ассоциации СВО Московской области Сергей Колунов и глава городского округа Котельники Михаил Соболев.

Подписание этого Соглашения является еще одним значимым шагом к тому, чтобы каждый боец, вернувшийся домой, смог быстрее адаптироваться к гражданской жизни и найти свое призвание.

Благодаря созданию местного отделения получить необходимую помощь в Котельниках станет удобнее. Здесь участники СВО и их близкие смогут обратиться за поддержкой по медицинским, юридическим и социальным вопросам — все это сосредоточено в одном месте, в родном городе.

Котельниковское отделение Ассоциации ветеранов СВО Московской области находится по адресу: микрорайон Белая Дача, дом № 62. Телефон: 8 (498) 742-20-10.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.