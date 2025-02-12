Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Максим Коркин рассказал о мерах поддержки контрактников, их мотивации и преимуществах военной службы по контракту. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

По словам парламентария, важной составляющей ежедневной работы являются встречи с жителями, проведение личных приемов граждан и, конечно же, оказание всесторонней помощи участникам Специальной военной операции. На приемах часто обращаются военнослужащие, участвующие в СВО, в том числе и те, кто служит по контракту, с просьбами о гуманитарной помощи.

«В личных беседах с этими ребятами я неоднократно слышал, что ключевыми мотивами, побудившими их встать на защиту Родины, являются глубокое чувство патриотизма, любовь к своей стране и стремление защитить свои семьи от угрозы украинского нацизма. Каждый разговор с ними — это возможность не только оказать необходимую поддержку, но и лучше понять, с какими трудностями они сталкиваются, и как мы можем помочь им в выполнении их важной миссии», — пояснил Коркин.

В настоящее время на федеральном и региональном уровнях реализуется комплекс мер, направленных на всестороннюю поддержку граждан, проходящих военную службу по контракту. Это не только материальное обеспечение, но и целый ряд социальных гарантий, призванных создать достойные условия для военнослужащих и их семей.

«В 2024 году был принят ряд важных законодательных актов, которые существенно расширили систему социальной защиты военнослужащих-контрактников. Эти законы затрагивают различные аспекты, включая обеспечение жильем, медицинское обслуживание, льготы для членов семей, образовательные возможности и поддержку после окончания службы. Более того, постоянно ведется работа по совершенствованию существующих механизмов поддержки с учетом меняющихся потребностей и вызовов времени. Все это делается для того, чтобы военнослужащие по контракту могли сосредоточиться на выполнении своих служебных обязанностей, зная, что государство надежно защищает их интересы и интересы их близких», — дополнил депутат.

По мнению Максима Коркина, контрактная служба в армии представляет собой перспективный путь для тех, кто желает обрести стабильность, достойный заработок и получить ценный профессиональный опыт, одновременно выполняя свой гражданский долг, служа Родине. Это не просто работа, а осознанный выбор, предполагающий готовность к ответственности и самоотдаче.

«Стабильность, предлагаемая контрактной службой, проявляется в гарантированном трудоустройстве с четко определенными условиями и перспективами карьерного роста. Военнослужащие по контракту получают достойную и регулярно выплачиваемую заработную плату, размер которой зависит от звания, должности, выслуги лет, региона службы и ряда других факторов, а также предусмотрены различные надбавки и премии», — рассказал он.

Кроме финансовой составляющей, контрактная служба предоставляет широкий спектр социальных гарантий, включая медицинское обслуживание, обеспечение жильем, продовольственное обеспечение, льготы на проезд и многое другое. Государство также заботится о семьях военнослужащих, предоставляя им различные виды поддержки и льготы.

Служба по контракту — это возможность получить востребованную военную специальность и ценный профессиональный опыт, который может быть полезен и в дальнейшей гражданской жизни.

Кроме того, нельзя не отметить удобство пункта отбора на контрактную службу в Балашихе, которое заключается в комплексном подходе «все в одном месте».

«Кандидатам не нужно тратить время и силы на посещение разных учреждений для оформления документов, прохождения медкомиссии, получения консультаций и т. д. Все необходимые услуги предоставляются в одном центре, что значительно упрощает и ускоряет процесс оформления на службу. Кроме того, предоставление проживания, питания и немедленное начало подготовки еще до подписания контракта позволяет кандидатам сразу погрузиться в армейскую жизнь и принять окончательное решение», — резюмировал Коркин.

Объединенный центр такого типа необходим для оптимизации и повышения эффективности процесса набора на контрактную службу. Он позволяет сократить бюрократические процедуры, обеспечить комфортные условия для кандидатов и ускорить их вступление в ряды Вооруженных Сил. Централизованная система также облегчает контроль и координацию всех этапов отбора, что способствует качественному комплектованию армии.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.