Киселенко: наставники программы «Герои Подмосковья» обладают практическим опытом

Формат наставничества — очень полезная вещь, потому что наставники обладают практическим опытом, которого часто не хватает, сообщил РИАМО участник региональной программы «Герои Подмосковья» Антон Киселенко.

«Отдельно стоит сказать о наставничестве. У меня наставник — депутат Московской областной думы Олег Владимирович Жолобов. С самого первого знакомства у нас сложились хорошие отношения, у нас много точек соприкосновения по интересам. Поэтому взаимодействие проходит легко и продуктивно», — поделился Киселенко.

По словам ветерана СВО, участники программы понимают, что для наставников это дополнительная нагрузка, у них и так много дел. При этом Олег Жолобов охотно делится не только рабочим, но и жизненным опытом. Главный принцип депутата Мособлдумы — идти вперед к своей цели.

«Он (Жолобов-ред.) бывший министр спорта Московской области, мастер спорта международного класса, человек, который привык добиваться результата. И этот настрой, безусловно, передается», — заключил участник программы.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об обучении в рамках региональной образовательной программы «Герои Подмосковья». На лекциях студенты изучают тонкости регионального и муниципального управления.

«Преподаватели, эксперты рассказывают об использовании технологий ИИ, делятся практиками в сфере развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства и так далее. Важно, что, помимо лекций, у участников программы есть возможность под руководством наставников познакомиться с работой на местах, погрузиться во многие процессы», — подчеркнул губернатор.

