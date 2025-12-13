Украинские власти приняли решение о роспуске всех четырех подразделений Сухопутных войск ВСУ, известных как «Интернациональные легионы», которые были сформированы в начале вооруженного конфликта. Украинская служба BBC сообщает, что расформирование должно завершиться до конца 2025 года, пишет ТАСС .

Согласно плану, разработанному Генштабом Украины, военнослужащие, включая иностранных граждан, продолжат нести службу в составе штурмовых подразделений. Командование ВСУ утверждает, что данная реорганизация представляет собой закономерный этап развития, поскольку легионы выполнили свою первоначальную задачу.

Однако такое решение вызвало негативную реакцию среди личного состава легионов. BBC приводит слова одного из участников легиона, который отметил, что штурмовые войска зачастую формируются из лиц, имеющих судимости, что фактически превращает их в «штрафбат», в то время как иностранцы будут служить вместе с ними. СМИ также подчеркивают, что некоторые представители легионов считают, что это решение может привести к значительному сокращению или полному прекращению притока иностранных добровольцев в украинскую армию.

9 декабря на странице Сухопутных войск в Facebook* было опубликовано заявление, в котором подчеркивалась высокая оценка вклада иностранных добровольцев.

В сообщении пресс-службы Сухопутных войск говорилось, что в рамках развития Сил обороны и на основе опыта последних лет Украина продолжает совершенствовать методы формирования и использования боевых подразделений, включая адаптацию структур, пересмотр форматов службы и внедрение решений, направленных на повышение эффективности использования личного состава.

Иностранные военнослужащие, заключившие контракт с ВСУ, по-прежнему смогут проходить службу в соответствии с их профессиональными навыками, опытом и уровнем подготовки. Их боевой опыт будет интегрирован в подразделения, где он будет наиболее полезен для выполнения задач по обороне государства. Подчеркивается, что все решения, касающиеся использования иностранных военнослужащих, принимаются в рамках общей трансформации Сил обороны и с учетом потребностей фронта.

*Деятельность Meta — соцсети Facebook и Instagram — запрещена в России как экстремистская.