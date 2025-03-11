Картаполов: ночная атака беспилотников ВСУ — пропагандистский ход Киева
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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил ночную массированную атаку беспилотников ВСУ по России. Он уверен, что это пропагандистский ход Киева, сообщает РИА Новости.
По словам Картаполова, этот ход сделан для американской общественности. Так Киев пытается показать, что он «еще что-то может». Он отметил, что атака связана с переговорами Украины и США в Саудовской Аравии.
Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду на успешную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны планируют обсудить прекращение российско-украинского конфликта.
Накануне переговоров 11 марта была отбита самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву. Всего перехвачено 337 дронов противника над 10 российскими регионами. Есть погибшие и пострадавшие. Беспилотники атаковали жилые дома.