Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил ночную массированную атаку беспилотников ВСУ по России. Он уверен, что это пропагандистский ход Киева, сообщает РИА Новости .

По словам Картаполова, этот ход сделан для американской общественности. Так Киев пытается показать, что он «еще что-то может». Он отметил, что атака связана с переговорами Украины и США в Саудовской Аравии.

Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду на успешную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны планируют обсудить прекращение российско-украинского конфликта.

Накануне переговоров 11 марта была отбита самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву. Всего перехвачено 337 дронов противника над 10 российскими регионами. Есть погибшие и пострадавшие. Беспилотники атаковали жилые дома.