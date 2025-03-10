Трамп надеется на успех переговоров с Украиной в Саудовской Аравии

Трамп о новых переговорах с Украиной: «Думаю, у нас будет хороший результат»

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на успешные переговоры с Владимиром Зеленским в Саудовской Аравии, сообщает «Царьград» .

Предыдущая встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом.

Трамп подтвердил информацию о том, что на этой неделе состоится новая встреча с украинской стороной по урегулированию конфликта, и выразил оптимизм по поводу предстоящих переговоров.

«Думаю, у нас будет хороший результат в Саудовской Аравии <…>», — сказал Трамп журналистам.

Ранее президент США отметил, что Киев пока не проявляет достаточно стремления к мирному решению украинского конфликта. Он также заявил, что Зеленскому будет мало лишь подписать сделку о полезных ископаемых для возобновления военной помощи.

По информации издания Financial Times, Украина попытается убедить США возобновить приостановленное Трампом финансирование военной помощи.