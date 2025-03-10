Трамп надеется на успех переговоров с Украиной в Саудовской Аравии
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Президент США Дональд Трамп выразил надежду на успешные переговоры с Владимиром Зеленским в Саудовской Аравии, сообщает «Царьград».
Предыдущая встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом.
Трамп подтвердил информацию о том, что на этой неделе состоится новая встреча с украинской стороной по урегулированию конфликта, и выразил оптимизм по поводу предстоящих переговоров.
«Думаю, у нас будет хороший результат в Саудовской Аравии <…>», — сказал Трамп журналистам.
Ранее президент США отметил, что Киев пока не проявляет достаточно стремления к мирному решению украинского конфликта. Он также заявил, что Зеленскому будет мало лишь подписать сделку о полезных ископаемых для возобновления военной помощи.
По информации издания Financial Times, Украина попытается убедить США возобновить приостановленное Трампом финансирование военной помощи.