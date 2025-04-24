Из Тучково в зону СВО отправили более 45 т гуманитарной помощи

На Пасху из поселка Тучково Рузского муниципального округа в зону проведения специальной военной операции отправились четыре автомобиля КамАЗ с гуманитарной помощью для бойцов и один УАЗ с пасхальными куличами, крашеными яйцами и сладостями, а также «Нива», необходимая для передвижения в полевых условиях.

Участие в сборе груза приняли множество организаций и частных лиц как из Рузского округа, так и из других муниципалитетов Подмосковья, в том числе из Химок, а также из Москвы. Организатор сбора помощи — благотворительный фонд «Отчизна и Вера», возглавляемый предпринимателем из Тучково Юрием Дорофеевым. Откликнулись единомышленники из Рузы, Дорохово, Колюбакино, группы «ZoVсердца» и «Петровичи», клуб военно-патриотической песни ДОСААФ России «Катюша», ОМВД России по Рузскому городскому округу, АО «Эко Сити» из Орла и многие неравнодушные жители.

Грузовики были предоставлены Российской армией, а внедорожные автомобили для бойцов были приобретены на деньги, собранные жителями. Еще один УАЗ будет отправлен ко Дню Победы.

Общий вес гуманитарной помощи — более 45 т. Это продукты питания, укрывной материал, линолеум, маскировочные сети, бочки, бутилированная вода, гипсокартон, плотная строительная пленка, резиновые коврики для окопов, средства гигиены, обеззараживающие материалы, медицинские принадлежности, сигареты.

Также были отправлены два военных беспилотника от ООО «Новое решение» из Тучково. Мастера занимаются изготовлением военных беспилотных летательных аппаратов с искусственным интеллектом. На свои средства они закупают комплектующие и сами собирают БПЛА, используя при этом запатентованное программное обеспечение собственной разработки. FPV-дроны способны самостоятельно находить цели и поражать их в радиусе 20 км, и им не помеха средства радиоэлектронной борьбы. Опытные образцы проходят тестирование в Минпромторге и Минобороны. Один из представителей компании с 2022 по 2024 годы уже проходил службу на СВО, и теперь помогает другим.

Проводить автомобили с грузом в дальнюю дорогу пришли председатель Совета депутатов Рузского муниципального округа Ирина Вереина, начальник территориального отдела Тучково Виктор Русаков и большая группа единомышленников — трудолюбивые женщины из группы «Петровичи», которые плетут маскировочные сети, прихожане храмов Рузы, группа «ZoVсердца», местные предприниматели, участники СВО, находящиеся в отпуске. Несколько песен времен Великой Отечественной войны исполнила группа «Катюша», которая отправилась вместе с Юрием Дорофеевым на передовую — давать концерты для военных, поднимая их боевой дух.

Автомобили с грузом освятил отец Олег из храма поселка Колюбакино. Собравшиеся записали приветственные речи в адрес военнослужащих и поздравления с Пасхой.

Гуманитарный караван благополучно доехал до места назначения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.