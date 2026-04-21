Из Подольска для бойцов СВО передали груз с необходимым оборудованием

20 апреля первый заместитель генерального директора АО «ЗиО» Максим Сдобнов передал партию высокотехнологичного оборудования и снаряжения атаману народной дружины «Атаманская сотня» Стрелковского хуторского казачьего общества Игорю Сысоеву. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Коллектив завода АО «ЗиО» на постоянной основе принимает участие в сборе гуманитарной помощи по обращениям участников СВО и жителей округа. Администрация не только собирает список нужд, но и помогает в доставке грузов на передовую.В этот раз адресную помощь направят в Херсонскую область, в казачью разведывательно-штурмовую бригаду «Дон» имени архангела Михаила, штурмовому отряду «Цимла». Груз повезет лично атаман народной дружины Игорь Сысоев уже 23 апреля.Для наших бойцов передали детекторы, тепловизионные прицелы, планшеты, магазины, миниэлектростанции, бесперебойники. Ранее коллектив АО «ЗиО» уже собирал посылки с медикаментами, тактическими очками, глушителями, пиломатериалами, генераторами и другими необходимыми вещами.Заместитель главы округа Игорь Семенов отметил важность социально ориентированной деятельности завода и поблагодарил за весомый вклад в приближение победы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.