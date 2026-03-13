сегодня в 16:37

Из Долгопрудного отправили 9 тонн гумпомощи на Донбасс

Гуманитарный конвой с 9 тоннами груза отправился из Долгопрудного на Донбасс для военнослужащих и мирных жителей. В составе помощи — техника, продукты и средства гигиены, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Очередную партию гуманитарной помощи собрали жители Долгопрудного. В конвой вошли генераторы, зарядные станции, рации, маскировочные сети, антидроновые одеяла, спецтехника и продукты питания. Отдельный груз подготовили для мирных жителей, в том числе для детского центра — туда направят детское питание и средства гигиены.

«У нас порядка 9 тонн груза. Это генераторы, зарядные станции, рации, маскировочные сети, антидроновые одеяла, спецтехника, продукты питания. Все собрано неравнодушными жителями нашего города, школьниками, ветеранами, общественниками», — рассказал руководитель конвоя, депутат совета депутатов Долгопрудного Виталий Балакирев.

Он добавил, что гуманитарную помощь также передадут мирным жителям, включая воспитанников детского центра.

Проводить волонтеров пришли представители «Боевого братства», совета ветеранов, центра поддержки участников СВО и их семей, общественных организаций и образовательных учреждений. Участников конвоя напутствовал глава Долгопрудного Олег Сотник.

«Главное, чтобы все быстрее закончилось, и Россия победила. Наша задача помочь в этом. Удачно вам съездить. Порадуйте наших бойцов, пусть они вновь почувствуют поддержку — их ждут, их любят, ими гордятся», — сказал Олег Сотник.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.