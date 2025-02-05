Хинштейн: ВСУ сбросили взрывное устройство на администрацию Беловского района

«Поврежден фасад, выбиты окна. Из-за атаки также повреждения получил автомобиль. К счастью, пострадавших нет!» — сообщил Хинштейн.

По словам врио губернатора Курской области, ВСУ не оставляют попыток разрушить мирные объекты, которые не представляют никакой военной ценности. В связи с этим он просит население не возвращаться в приграничные территории до тех пор, пока там снова не станет безопасно.

Ранее сообщалось, что потери ВСУ в Курской области достигли 57,3 тыс. военнослужащих. После того как противник вторгся на российскую территорию в августе 2024 года, он лишился огромного количества военной техники.