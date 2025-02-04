С начала боевых действий в Курской области ВСУ лишились 57,3 тыс. военнослужащих. Также противник потерял огромное количество военной техники, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские войска продолжают выбивать формирования ВСУ из региона. Так, за сутки подразделения группировки войск «Север» ВС РФ поразили противника возле 28 населенных пунктов Курской области. Были отражены 3 контратаки украинских сил.

Кроме того, благодаря российской авиации и артиллерии удалось поразить ВСУ в районах населенных пунктов Мирополье, Ободы, Басовка, Журавка, Иволжанское, Беловоды, Водолаги в Сумской области.

За сутки противник потерял 345 солдат. Помимо этого, украинские силы лишились двух танков, одной БМП, одного БТР, 27 боевых бронемашин, 24 автомобилей, четырех орудий и двух минометов. Также ВС РФ уничтожили зенитный пушечно-ракетный комплекс ПВО «Тунгуска», принадлежащий ВСУ.

Ранее в ООН осудили убийство мирных жителей в Курской области. В организации выступили против бесчинств военных ВСУ, которые творились в курском селе Русское Поречное.