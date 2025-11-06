Гумпомощь из Ленинского округа направили военнослужащим в День народного единства

В Ленинском городском округе в честь празднования Дня народного единства была организована отправка гуманитарной помощи в Донецкую народную республику для военнослужащих 54-го мотострелкового полка. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«В течение трех дней проводилась акция по сбору гуманитарной помощи. В первые два дня активное участие принимали жители Ленинского городского округа. На третий день к акции присоединились представители диаспор. Объединение совместных усилий является ключевым фактором для обеспечения благополучия страны и достижения целей», — сказала руководитель координационного военно-патриотического центра «Стратегия» Елена Перепелица.

Сбор помощи объединил представителей самых разных национальностей и социальных групп, проживающих на территории округа. Некоммерческая организация «Видновская станичное Казачье общество», автономная некоммерческая организация «Северный человек», «Русская община», Московская областная общественная организация по поддержке традиций и развитию культуры, искусства и спорта «Региональная Армянская Диаспора „Мер -Тун“, общественная организация „Местная национально-культурная автономия азербайджанцев“ Ленинского района Московской области», «Землячество Республики Таджикистан», Видновское благочиние, волонтеры Подмосковья и просто неравнодушные жители Ленинского округа внесли свой вклад, чтобы поддержать тех, кто сейчас находится в зоне СВО.

«По заявке войсковой части № 31831 собрали технические инструменты для различных работ. Уже отправили доски и укрытия. С начала специальной военной операции мы участвуем в акциях по сбору гуманитарной помощи во всех мероприятиях и помогаем разным частям», — сказал координатор общественной организации по поддержке традиций и развитию культуры, искусства и спорта «Региональной армянской диаспоры „Мер-Тун“ Давид Отарян.

В состав гуманитарной помощи вошли три крупных грузовика, заполненных строительной техникой, одеялами, металлическими кроватями, медикаментами, предметами первой необходимости, средствами личной гигиены и т. д. Также было отправлено около 882 килограммов консервированных продуктов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.