Гуманитарная помощь из Мытищ отправлена бойцам на СВО

Очередная встреча с семьей мобилизованного на СВО прошла в штабе «Единая Россия» в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Супруге военнослужащего с позывным «Мамай» передали гуманитарную помощь, которую она ранее запрашивала для передачи на передовую: прицел, система радиоэлектронной борьбы, а также антидроновое одеяло. Все это было собрано фондом «От сердца к сердцу». Кроме того, в посылку вошли маскировочные сети, сплетенные мытищинскими волонтерами и вязанные носки от «вязальных войск» клуба «Активное долголетие».

Мамай встал на защиту Родины осенью 2022 года. Дома его ждут двое детей и супруга, которая давно сама занимается благотворительностью, собирая и отправляя мужу и его сослуживцам всё необходимое. Последняя такая отправка была всего неделю назад.

«Супруг обратился с просьбой, попросив при возможности собрать заявку очень срочно Спасибо огромное за оперативность. Я знаю, что в такой помощи не отказывают никому. И это очень важно, потому что эта военная операция — это не только боевые действия, это еще и история любви для каждой семьи. И каждый хочет помочь своему близкому человеку», — рассказала жена бойца.

Глава городского округа Юлия Купецкая передала искренние пожелания бойцу с позывным «Мамай» и его сослуживцам.

«Мы всей душой с ребятами. Тоже очень хотим, чтобы все как можно скорее вернулись домой с победой», — сказала она.

Гуманитарная помощь, собранная неравнодушными земляками, уже отправилась в зону боевых действий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.