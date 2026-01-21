Губернатор Андрей Воробьев вручил медали «За храбрость» бойцам СВО в Одинцовском округе

Губернатор Андрей Воробьев вручил государственные награды бойцам легендарного подразделения БАРС, которые с первых дней спецоперации выполняют боевые задачи. По поручению президента, Воробьев отметил заслуги добровольцев и их семей, подчеркнув, что бойцы БАРСа вызывают уважение у жителей Подмосковья и всей страны.

На церемонию награждения приехал Алексей с позывным «Завет». Он служил пулеметчиком в казачьем добровольческом отряде специального назначения, а затем стал «охотником» за БПЛА. После возвращения Алексей помогает собирать и доставлять гуманитарную помощь в зону спецоперации. Он рассказал, что сбивать дроны противника — сложная задача, требующая максимальной концентрации и отваги.

Во всех МФЦ Московской области принимают заявления на сопровождение ветеранов спецоперации и их семей региональным филиалом Госфонда «Защитники Отечества». В Одинцовском округе работают три координатора фонда, которые помогают с оформлением документов, социальной поддержкой, переобучением, трудоустройством и реабилитацией.

Пункт сбора гуманитарной помощи в Одинцово открыт ежедневно с 9:00 до 18:00 по адресу: улица Маршала Жукова, д. 26 (Дом офицеров, вход со стороны Волейбольного центра).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.