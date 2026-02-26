Госдума ввела обязательную геномную регистрацию для военных

Геномная регистрация станет обязательной для военнослужащих и силовиков в РФ

Депутаты Госдумы приняли закон об обязательной геномной регистрации ряда категорий военнослужащих и силовиков. Документ одобрен во втором и третьем чтениях, сообщает «Царьград» .

Закон распространяется на военнослужащих по контракту, в том числе призванных по мобилизации, а также на сотрудников Росгвардии и полиции, направляемых для участия в боевых действиях и контртеррористических операциях.

Обязательную геномную регистрацию также будут проходить добровольцы, содействующие выполнению задач Вооруженных сил РФ, и сотрудники органов внутренних дел, задействованные в контртеррористических мероприятиях.

Кроме того, норма касается федеральных государственных служащих и работников воинских частей, соединений и организаций ВС и войск нацгвардии, если они обеспечивают выполнение боевых задач в период мобилизации, военного или чрезвычайного положения.

Закон определяет уполномоченные органы, порядок получения биоматериала, сроки хранения генетической информации и условия ее уничтожения по заявлению граждан.

