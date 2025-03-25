Глава Ступина Сергей Мужальских встретился с семьей погибшего участника СВО

Руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских поздравил с днями рождения дочерей погибшего на СВО героя Алексея Сафонова. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

«Поздравляю с днями рождения! Вы стали на год старше и самостоятельнее. Желаю успехов в учебе! Радуйте маму и гордитесь папой. Ваш отец — настоящий защитник России. Мы не допустим, чтобы его подвиг и подвиг наших героев были забыты», — сказал Сергей Мужальских.

Глава округа вручил именинницам и их маме цветы, подарки и альманах «Воинская доблесть», рассказывающий о подвигах ступинцев в годы Великой Отечественной войны и спецоперации.

Сестрам Дарье и Полине исполнилось 15 и 8 лет. Девочки занимаются танцами. Старшая сестра около 10 лет совершенствуется в искусстве народного танца в хореографическом коллективе «Ивушка» в Доме детского творчества. Младшей — по душе хип-хоп в танцевальной школе «Вегас». Сестры учатся в ступинской школе № 2 и радуют маму хорошими оценками.

Участники встречи обсудили необходимую поддержку семье и участникам спецоперации.

Именинницы рассказали гостю об успехах в учебе, планах на будущее и радостном событии — мама разрешила завести питомца — белую крысу Лулу.

Супруга героя Елена Сафонова поделилась воспоминаниями о первой встрече и 19 годах счастливых отношений, полных взаимного уважения, любви и поддержки. Елена отметила, что администрация округа не оставляет ее семью без необходимой помощи.

Сафонов Алексей отправился на спецоперацию добровольцем весной 2023 года. Служил связистом в артиллерийских войсках, погиб при исполнении боевого задания. Посмертно награждён орденом Мужества.

Напомним, волонтерский штаб по оказанию помощи участникам СВО и их близким работает по адресу: г. Ступино, ул. Пушкина 101, тел.: 8 (49-66) 47-68-22.

В прошлом году муниципалитет отправил в зону СВО свыше 50 тонн гуманитарного груза, с начала года — свыше двух тонн.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.