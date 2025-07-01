В Подмосковье проводят бесплатную замену приборов учета электроэнергии

Мосэнергосбыт с июня этого года проводит бесплатную комплексную замену приборов учета электрической энергии в Краснознаменске, Лосино-Петровском и Павловском Посаде. Цель — создание современной интеллектуальной системы учета электрической энергии, сообщает пресс-служба регионального Минэнерго.

«Все счетчики в многоквартирных домах трех городов Подмосковья будут подключены к интеллектуальной системе учета электроэнергии. Она обеспечит одномоментный опрос приборов учета, что позволит формировать баланс потребления по дому с максимальной точностью и корректно определять объем электроэнергии для общедомовых нужд. Непосредственно жильцам новая система даст возможность проводить расчеты по фактическим показаниям без необходимости ежемесячной передачи данных гарантирующему поставщику», — рассказал заместитель генерального директора по технологическому развитию «Мосэнергосбыт» Геннадий Стрельцов.

Работы по замене всех квартирных приборов учета электроэнергии, в том числе не вышедших за срок межповерочного интервала, выполняются специалистами подрядной организации ООО «СтройЭнергоКом». Специальное извещение с указанием сроков проведения и ответственных лиц заблаговременно появится на информационном стенде в подъезде вашего дома.

При бесплатной замене прибора учета у потребителя не запрашивается никакая дополнительная информация или подтверждение, включая код из смс. Для взаимодействия с «Мосэнергосбыт» рекомендуется использовать официальные каналы — личный кабинет клиента и мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.