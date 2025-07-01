В МОЦОМД приступила к работе новый врач анестезиолог-реаниматолог

Врач анестезиолог-реаниматолог Ольга Лесная приступила к работе в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН) Детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД). Она вошла в состав выездной реанимационной бригады, оказывающей экстренную помощь новорожденным в городском округе Люберцы и по всей Московской области. Бригада консультирует недоношенных детей и младенцев с различными патологиями в перинатальных центрах, обеспечивая их дальнейшую госпитализацию в специализированные медицинские учреждения, в том числе МОЦОМД. Специалист является выпускницей Целиноградского государственного медицинского института, где также прошла интернатуру, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мое сердце отдано выездной неонатальной бригаде. А мой профессиональный путь начался в Нижегородском Территориальном центре Медицины Катастроф, где я совмещала работу врача анестезиолога-реаниматолога. В составе неонатальной бригады мы занимались медицинской эвакуацией новорожденных из районных больниц в областные и федеральные центры. Кроме того, я входила в БЭР — бригаду экстренного реагирования, оказывая неотложную помощь и осуществляя транспортировку пострадавших в больницы при ДТП, чрезвычайных ситуациях, а также обеспечивая медицинское сопровождение массовых мероприятий», — рассказала доктор Лесная.

В 2018 году, во время чемпионата мира по футболу, она входила в состав медицинской бригады, сопровождавшей спортсменов и болельщиков в Нижнем Новгороде, а в период пандемии работала в COVID-центрах в Москве и Егорьевске, получив бесценный опыт. Привлечение опытных профессионалов позволяет МОЦОМД эффективно справляться с растущим потоком пациентов, укрепляя свои позиции одного из ведущих медицинских центров России в области родовспоможения и детства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.