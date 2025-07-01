«Мособлэнерго» начало сотрудничать со Ступинским техникумом имени А. Т. Туманова

«Мособлэнерго» и государственное бюджетное профессиональное образовательные учреждение Московской области «Ступинский техникум» им. А. Т. Туманова заключили договор о сотрудничестве с целью реализации стратегии формирования действенной системы подготовки рабочих кадров в электроэнергетике. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Соглашение предусматривает активное взаимодействие между образовательным учреждением и структурными подразделениями «Мособлэнерго» в городах Ступино и Кашира. Двустороннее партнерство подразумевает заключение договоров о целевом обучении по направлению «электроэнергетика», организацию прохождения производственной практики для студентов техникума в подразделениях компании и дальнейшее трудоустройство выпускников на работу в «Мособлэнерго».

Также в рамках сотрудничества запланированы встречи с родителями абитуриентов и студентов колледжа на предмет заключения целевых договоров, экскурсии и дни открытых дверей в производственных отделениях компании, консультации по закупке оборудования для организации учебного процесса в колледже и участие студентов образовательной организации в соревнованиях профессионального мастерства, которые проводятся компанией на учебном полигоне «Мособлэнерго» в Ликино-Дулеве.

В рамках сетевого взаимодействия сотрудничество с техникумом фактически осуществлялось с 2020 года, но заключение прямого договора между организациями станет началом нового этапа взаимовыгодного партнерства с целью развития системы подготовки компетентных профессионалов, отвечающих требованиям отрасли, обеспечения подразделений компании высококвалифицированными кадрами и привлечения молодых специалистов в электроэнергетику Подмосковья.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.