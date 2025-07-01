Спортсменка Лобни стала призером спартакиады

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С 26 по 29 июня в городе Набережные Челны прошел финал VI летней Спартакиады молодежи России. В нем приняли участие 143 спортсмена из 40 российских регионов. В результате состязаний тхэквондистка из Лобни Вероника Макеева заняла второе место в личном зачете и первое место в командных соревнованиях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

VI летняя Спартакиада молодежи (юниорская) России — это комплексные всероссийские спортивные соревнования, целью которых является пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, а также оценка эффективности системы подготовки спортивного резерва в субъектах РФ.

В 2025 году соревнования Спартакиады проводятся в период с 30 мая по 31 августа по 51 виду спорта. Среди них: легкая и тяжелая атлетика, самбо, гандбол, спортивная и художественная гимнастика, тхэквондо.

В финальном этапе Спартакиады в общей сложности примут участие 13600 спортсменов. Медали турнира будут разыгрываться вплоть до конца лета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.