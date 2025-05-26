Глава Раменского округа передал гуманитарную помощь бойцу СВО

Глава Раменского муниципального округа Московской области Эдуард Малышев передал гуманитарную помощь военнослужащему с позывным «Гвоздь» для бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В числе переданной гуманитарной помощи для бойцов, задействованных в зоне СВО, оказались спальные комплекты, ноутбуки, а также автомобиль УАЗ «буханка», который необходим на передовой.

По словам главы Раменского округа Эдуарда Малышева, вскоре весь собранный груз отправится по назначению к военнослужащим.

Боец с позывным «Гвоздь», принявший гуманитарную помощь, пообещал прислать видеопривет от бойцов по прибытии груза на место. Акция по сбору помощи для участников специальной военной операции была организована администрацией Раменского муниципального округа при поддержке местных жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.