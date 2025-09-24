Глава Подольска Артамонов передал беспилотники участнику СВО

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вместе с председателем совета депутатов округа Игорем Науменковым передал два беспилотника участнику СВО Андрею для отправки бойцам на передовую. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Два беспилотника отправятся к защитникам на фронт по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Отвезет их боец из Подольска Андрей. Опытный воин проходит службу в подразделении «БАРС-31», является ветераном боевых действий, кавалером ордена Мужества.

«Преданность делу и смелость Андрея вдохновляют. От всей души благодарю наших ребят, стоящих на защите Родины. Ваши мужество и стойкость — это то, что делает будущее нашей страны безопасным. Будем поддерживать вас всегда, ценить вашу службу и делать все, чтобы вы чувствовали нашу заботу и уважение каждый день», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.