Глава Электростали подписала соглашение с Ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья

В городском округе Электросталь успешно начала свою деятельность местная ячейка, которую возглавляет Денис Лобановский. Ранее он встречался с главой городского округа Инной Юрьевной Волковой, чтобы обсудить планы взаимодействия, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Денис Лобановский имеет опыт участия в специальной военной операции в качестве добровольца, где провел около восьми месяцев на нескольких направлениях боевых действий. Он прекрасно представляет с какими трудностями сталкиваются ветераны, возвращающиеся к мирной жизни.

Напомним, что Ассоциация была создана в нашем регионе по инициативе президента России Владимира Путина и по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Основная цель данной организации заключается в оперативном оказании помощи и поддержки ветеранам специальной военной операции и их семьям, а также в вовлечении их в общественную жизнь страны и патриотическом воспитании граждан.

Местное отделение уже организовало ряд мероприятий, включая уроки мужества, мастер-классы и другие активности.

По вопросам вступления в Ассоциацию ветеранов СВО на территории городского округа Электросталь можно обратиться по телефону 8 (916) 688-44-42.

Напомним, что в городе действуют пункты гуманитарной помощи «Электростальский тыл» (пр. Ленина, 36) и «Работаем в тылу» (ул.Красная, 30), а также Благотворительный фонд «Катюша» (ул. Западная 6). В них любой желающий может принести гуманитарную помощь, которая будет отправлена в зону СВО. Кроме того, можно присоединиться к волонтерам и научиться плести маскировочные сети.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.