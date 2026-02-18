Глава Балашихи встретился с футбольной командой ветеранов СВО

17 февраля глава Балашихи Сергей Юров встретился с футболистами Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО «Штурм» накануне товарищеского матча с командой ПАО «АК „Рубин“. Во встрече также принял участие начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Футбольная команда из 11 ветеранов спецоперации была создана в октябре 2025 года при поддержке управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью. Спортсмены тренируются на постоянной основе в физкультурном центре «Метеор». В ходе встречи Сергей Юров передал команде комплект футбольной формы и подарки от Единой России.

«Спорт — это не только про результат, но и про восстановление, командный дух, возвращение к активной жизни. Очень важно, что ветераны СВО сегодня не остаются в стороне, а активно включаются в общественную и спортивную жизнь города», — отметил Сергей Юров.

Ассоциация ветеранов СВО работает в Балашихе с марта 2025 года. Организация оказывает всестороннюю поддержку ветеранам и их семьям: психологическую, юридическую и медицинскую помощь, содействует в трудоустройстве и социальной адаптации.

Стать членом Ассоциации может каждый, кто принимал участие в специальной военной операции. Для этого необходимо подать заявление по адресу: Московский проезд, 13 (понедельник — пятница с 9:00 до 18:00).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.