Мостовой оценил победу России над Тринидадом и Тобаго

Сборная России обыграла Тринидад и Тобаго со счетом 3:0 в товарищеском матче в Калининграде. Александр Мостовой заявил, что уровень команды станет понятнее в играх с более сильными соперниками, сообщает Metaratings.ru .

Матч прошел 9 июня и завершился со счетом 3:0. У россиян голы забили Мингиян Бевеев, Александр Сильянов и Алексей Батраков.

«Хорошо, что мы выиграли, тем более что играли дома. Классно, что сборная выступает в регионах. Я говорил, что счет будет 3:0 — так и получилось. Есть матчи сборных, поэтому играть точно надо. Если соперник посерьезней, у нас возникают проблемы. Пока мы не будем играть в отборах, ничего не изменится. К сожалению, сейчас отборочных матчей нет и какое-то время их не будет. Что касается всего сбора, то провели и провели. Если появится соперник посерьезней, как Египет, то можно будет рассуждать о силе нашей команды», — сказал Мостовой.

Российские сборные и клубы отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

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