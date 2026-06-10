«Надо пользоваться шансом»: Канчельскис призвал Тюкавина уехать в Европу

Андрей Канчельскис считает, что 23-летнему нападающему стоит как можно скорее воспользоваться предложением из хорошего европейского чемпионата, если оно есть.

«Тюкавину надо ехать в Европу. Хоть завтра пускай уезжает. Я всем говорю: „Бегите!“ Поезжайте в Европу и играйте в футбол там. Я бы посоветовал Константину уезжать в хороший чемпионат, если есть предложение. Надо пользоваться шансом и бежать. Брать билеты на поезд, самолет. Всем надо бежать туда, только там можно добиться результатов», — сказал Канчельскис.

В минувшем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 31 матч во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 17 млн евро.

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