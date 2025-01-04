Гладков: ВСУ за сутки совершили 18 атак на Белгородскую область

За последние сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили 18 атак на Белгородскую область, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В ходе 18 атак с применением беспилотных летательных аппаратов и артиллерии пострадали населенные пункты Белгородского района. Системы противовоздушной обороны успешно перехватили пять дронов — четыре в районе и один над областным центром. Последний при падении нанес ущерб трем квартирам многоэтажки, также пострадала крыша частного дома.

Наиболее интенсивному обстрелу подверглись девять населенных пунктов Белгородского района, включая Дубовое, Красное и Никольское. Противник выпустил 23 снаряда и задействовал восемь беспилотников. Серьезнее всего пострадал поселок Октябрьский, где зафиксированы повреждения шести домовладений. В Политотдельском разрушения получил гаражный комплекс.

В результате воздушных атак системам ПВО удалось уничтожить четыре беспилотника, один из которых был сбит над территорией Губкинского городского округа. В этом районе обошлось без повреждений инфраструктуры.

Серия атак затронула населенные пункты Грайворонского муниципального округа. Четырежды подверглись обстрелам Козинка, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино, куда прилетело 19 снарядов. К счастью, жертв и разрушений удалось избежать.

Наиболее интенсивному нападению подверглись шесть населенных пунктов Валуйского муниципального округа. На Борки, Вериговку, Казинку, Старый Хутор, Яблоново и хутор Бабка было сброшено 5 боеприпасов, также зафиксировано нападение семи БПЛА. В результате атаки пострадала крыша социального учреждения в селе Старый Хутор.

В результате атак беспилотных летательных аппаратов пострадали несколько районов области. Наиболее серьезная ситуация сложилась в Прохоровском районе, где при отражении воздушного нападения был травмирован местный житель. Медики оказали пострадавшему первую помощь на месте происшествия, обработав осколочное ранение ноги. После оказания помощи пациент направлен на амбулаторное лечение. Кроме того, в селе Прелестное зафиксированы повреждения коммунальной инфраструктуры — газопровода и электросетей, а также разрушения двух частных домов и автомобиля.

В других районах обошлось без пострадавших. Так, в Краснояружском районе зафиксировано 15 прилетов и атаки трех БПЛА на населенные пункты Прилесье, Вязовое, Демидовка и Колотиловка. В Ивнянском районе противовоздушная оборона уничтожила беспилотник, при падении которого пострадала крыша жилого дома в селе Новенькое. В Новооскольском округе также был ликвидирован самолетный беспилотник, обошлось без разрушений.

Серия атак произошла в нескольких населенных пунктах Шебекинского округа. Противник применил беспилотники и артиллерию: запустил 8 дронов, из которых системы ПВО уничтожили три единицы, а также произвел 11 выстрелов по территории региона. Под удар попали город Шебекино и шесть близлежащих населенных пунктов — Маслова Пристань, Кошлаково, Муром, Протопоповка, Середа и Терезовка. В результате обстрелов один местный житель получил травмы и был доставлен в областной медицинский центр, где сейчас находится под наблюдением врачей. Также зафиксированы повреждения двух промышленных объектов и четырех машин.