Гладков сообщил о ранении двух бойцов «Орлана» из-за удара ВСУ

В Валуйском районе населенного пункта Борки в ходе противодействия атаке вражеского беспилотника ранения получили два бойца подразделения «Орлан». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, сослуживцы оперативно эвакуировали пострадавших в центральную районную больницу города Валуйки.

Медики установили у первого бойца слепые осколочные ранения в области локтя и бедра. У второго была выявлена закрытая черепно-мозговая травма и ссадина на предплечье.

Всем раненым оказана вся необходимая медицинская помощь, дальнейшее лечение будет проводиться в амбулаторном порядке.

Ранее Гладков сообщал, что вражеской атаке подверглись сразу четыре муниципалитета. В результате происшествия травмы получили двое мирных жителей.

