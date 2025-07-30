Гладков: при обстреле ВСУ в Шебекине пострадал мужчина

Днем 30 июля Шебекино и ряд других районов Белгородской области подверглись атакам со стороны представителей киевского режима. Изначально информации о пострадавших не поступало, однако, по уточненным данным, в больницу обратился мужчина, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, травмированный мужчина самостоятельно обратился за помощью в Шебекинскую центральную районную больницу. Медики оперативно оказали ему помощь.

В итоге у пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения плеча и ноги. Мужчине назначено соответствующее лечение. Сотрудники больницы делают всё возможное, чтобы горожанин выздоровел как можно скорее.

Ранее Гладков сообщил, что Белгородская область подверглась очередному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В результате происшествий повреждены частные дома и автомобили в разных районах области.